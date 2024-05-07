Немецкий офицер призвал поставить на воинский учет всех граждан ФРГ | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:28 Немецкий офицер призвал поставить на воинский учет всех граждан ФРГ Полковник Вюстнер: нужно поставить на учет всех пригодных к службе граждан ФРГ Robert Michael / Global Look Press

Читать 360 в

Вооруженным силам Германии нужно дать возможность поставить на учет всех пригодных к службе граждан. Такое мнение высказал глава Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер. Его слова передал телеканал ARD.

Вюстнер подчеркнул, что воинский призыв имеет ряд преимуществ. Но для его введения нужно обоснование, указал полковник.

Реклама

«Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — добавил он.

Вюстнер также поддержал начатую главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию вооруженных сил. У бундесвера должна быть возможность собирать данные о пригодных к службе мужчинах, подытожил он.

Воинский призыв в Германии отменили летом 2011 года. Страна полностью перешла к профессиональной армии.

Канцлер Олаф Шольц на переговорах с лидерами прибалтийских государств заявил, что 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы прийти на помощь союзникам.