Немецкий миллиардер Тео Мюллер приветствовал успех правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхаль. Он также выступил против помощи Украине, заявив, что ее проблемы не касаются немцев. Таким мнением предприниматель поделился в интервью газете Bild .

«Если бы это зависело от меня, Германия не стала бы поддерживать Украину. Это не наша война», — сказал он.

Владелец брендов Müller, Weihenstephan и Landliebe также предложил отказаться от перехода на возобновляемые энергоносители. По его словам, Германия могла бы сэкономить до 250 миллиардов евро ежегодно, если вернется к атомной энергетике и к ископаемому топливу.

Мюллер также призвал ввести жесткие ограничения в миграционной политике. Кроме того, отметил, что немецкому канцлеру Фридриху Мерцу и его Христианско-демократическому союзу стоит объединиться с АдГ. Совместными усилиями они смогли бы навести порядок в стране.

Ранее немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в декабре. Они напомнили ему, что украинцы не переживут предстоящую зиму.