Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер в 96 лет

Автор теории коммуникативного действия и представитель второго поколения Франкфуртской школы философии социолог Юрген Хабермас умер в возрасте 96 лет. Об этом со ссылкой на его семью сообщило издательство Suhrkamp .

В публикации указали, что один из самых влиятельных мыслителей Германии ушел из жизни в городе Штарнберг. О причинах смерти родные не сообщили.

Свою главную работу — двухтомник о теории коммуникативного воздействия — Хабермас выпустил в 1981 году. В ней он сопоставил два типа воздействия: инструментальное, когда человек использует деньги и власть, и коммуникативное — достижение взаимопонимания и согласия через диалог.

Хабермас продвигал идею, что построение взаимосвязей в обществе должно идти через коммуникацию и свободный дискурс. По мнению философа, именно такой способ может спасти человечество от манипуляций и прихода к власти популистов.

В Германии он считался одним из главных интеллектуалов и моральным авторитетом по различным крупным вопросам.