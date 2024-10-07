Украина получит от Литвы конфискованные у россиян штаны

Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов, конфискованных на железнодорожной станции Кибартай из поезда Калининград — Москва. Об этом сообщила пресс-служба таможенного департамента Литвы.

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и таможенно-криминальной службы 2 октября досмотрели почтовый вагон пассажирского поезда. Они обнаружили в нем посылку с вещами предположительно военного назначения, для перевозки которых необходимо специальное разрешение. Они изъяли пять камуфляжных штанов.

«Такие грузы <…> обычно отправляются членами различных общественных организаций, действующих в Калининградской области. <…> Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине», — сообщило ведомство.

Помощь Литвы в адрес Украины не ограничилась конфискованными вещами. В 2022 году страна отправила артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, через два года — партию броневиков М577.