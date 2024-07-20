Junge Welt: резолюция ЕП об Орбане приведет к эскалации конфликта на Украине

Резолюция нового состава Европарламента с осуждением визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву приведет к продлению и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Журналисты отметили, что документ стал свидетельством политической мании величия, возросшей воли к насилию и разочарования из-за бессилия европейских политиков.

Они добавили, что за проект резолюции голосовали в основном представители левых партий, тогда как другие от участия в этом воздержались.

«Поддержавшие резолюцию требуют от ЕС отмены ограничений при ударах ВСУ по территории России, увеличения мощности военной промышленности и значительного увеличения военной поддержки киевского режима», — заявили авторы материала.

Ранее глава МИД Петер Сийярто назвал мышление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля детсадовским, а его работу в сообществе — провальной.