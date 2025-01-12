Немецкие работодатели подключили детективов для проверки больничных сотрудников

В Германии для проверки состояния здоровья сотрудников, которые долго находятся на больничном, нанимают детективов. Об этом сообщило издание AFP .

Работодатели видят в этом эффективный способ избавиться от неэффективных сотрудников в условиях экономических трудностей. Одно из таких частных агентств, Lentz Group, в настоящее время переживает пик своей активности. Ежегодно компания получает около 1200 заказов.

В 2023 году сотрудники в среднем провели на больничном около 15,1 дней, а в 2021 году — 11,1 дней. Это привело к тому, что в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократился на 0,8%, что, в свою очередь, вызвало экономический спад на 0,3%, как сообщается в статье.

Ситуация с прогулами в стране сложнее, чем, например, в Италии, Франции или Испании. Это связано с тем, что после пандемии коронавируса в Германии появилась возможность брать отгулы по болезни, позвонив на работу.

Некоторые сотрудники использовали эту возможность, чтобы заняться ремонтом или помочь в семейном бизнесе. Однако есть и другие примеры. Например, в Италии водителя автобуса уволили после того, как его застали поющим за пианино в баре во время больничного. Он объяснил свой поступок стрессом.

Ранее стало известно, что Германия погрязла в экономическом кризисе из-за бюрократии и нехватки рабочих рук. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек рассказал о стагнации в течение последних шести лет. Хабек высказал критику в адрес правительства, отметив, что оно долгое время не решало проблемы. По его мнению, кризис возник из-за нехватки квалифицированных кадров, недостаточных инвестиций и чрезмерного влияния бюрократии.