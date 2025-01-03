«Не было реального роста». В Германии заявили о глубоком кризисе

Вице-канцлер Хабек: реального роста в экономике Германии не было с 2018 года

Германия погрязла в экономическом кризисе из-за бюрократии и нехватки рабочих рук. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил в интервью Der Spiegel о стагнации в течение последних шести лет.

«С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис», — сказал он.

Хабек обвинил правительство в давнем игнорировании проблем. По его мнению, кризис произошел из-за дефицита квалифицированных кадров, недостаточного объема инвестиций и засилья бюрократии.

Ранее вице-канцлер заявил, что из-за неэффективной экономической политики предприятия в Германии оказались загнанными в угол. По его оценкам, немецкая бизнес-модель ощутила на себе исчезновение дешевого российского газа из-за санкций. Хабек обвинил кабмин в нежелании инвестировать в собственную инфраструктуру и создавать комфортные налоговые условия.