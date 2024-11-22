Меркель объяснила поддержку строительства «Северного потока»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что не жалеет о решении продолжать работу над строительством газопровода «Северный поток — 2» в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Слова политика привела газета Tagesspiegel .

«Одной из своих задач я видела получение Германией дешевого газа для подпитки экономики. Сейчас мы видим, как на нашу страну влияют высокие цены на энергоносители», — сказала она.

Меркель добавила, что идея остановить поставки газа из России на тот момент не нашла широкой поддержки в экономических и политических кругах Германии. Также она назвала работу над газопроводом способом сохранения прямого контакта с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Тогда я не видела никакого смысла в прекращении сотрудничества с Россией, которое было важно и для Путина», — отметила политик.

Ранее Меркель заявила, что с Путиным нужно было контактировать, чтобы избежать украинского конфликта.