Украинский посол в Германии Алексей Макеев призывает немцев не голосовать за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что боится, что ФРГ перестанет поддерживать киевский режим в случае смены власти. Такое мнение выразил депутат бундестага от АдГ Маркус-Корнел Фронмайер в соцсети Х.

«Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!» — написал он.

Ранее Алексей Макеев пожаловался, что из-за роста популярности оппозиционной правой партии он не может воздействовать на немецких избирателей.

Представители политсилы много раз призывали к восстановлению диалога между Россией и Германией и настаивали на необходимости мирных переговоров по конфликту на Украине.

Ранее в Германии подтвердили обвинения против подозреваемого в подрыве «Севпотоков» украинца.