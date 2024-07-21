Немецкая разведка столкнулась с дефицитом кадров

Bild: Федеральная разведывательная служба Германии испытывает дефицит кадров

Sina Schuldt
Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) начала испытывать кадровый голод, в настоящее время не заполнены примерно 700 вакансий.  Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, в службе работают 6,5 тысячи женщин и мужчин. Многие из претендентов не хотят отказываться от удаленной домашней работы, к которой привыкли во время пандемии COVID-19.

При этом у работников службы разведки количество больничных больше, чем у остального населения страны. Около 30 и выше дней в году отсутствовали на работе свыше 1000 специалистов BND.

В марте служба запустила рекламу профессии в Сети, ее посмотрели порядка 10 миллионов человек. Однако кандидатами из них стали 10 000 человек, официальную работу в итоге не получил никто.

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