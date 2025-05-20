«Немец в пакете с пакетами». Журналисты Алина Липп и Томас Репер попали в черный список ЕС
Журналистов из Германии Алину Липп и Томаса Репера включили в черный список ЕС
Европейский союз включил немецких журналистов Алину Липп и Томаса Репера в черный список. Информацию об этом указали в документе Совета ЕС, подписанном Каей Каллас.
Военного корреспондента Липп и ведущего RT DE из ФРГ Томаса Репера внесли в 17-й санкционный список. Их обвинили в «гибридных действиях» в пользу России.
«Первый немец в пакете с пакетами», — прокомментировала эту новость в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Помимо Липп и Репера, санкционные списки пополнили активисты Жюстина Блеза Тагу, Сильвена Афуа и публицист Виктор Луковенко из Африки. ЕС рассмотрел в их деятельности «распространение российского влияния» в стране.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала бесполезными призывы президента Украины Владимира Зеленского к новым антироссийским санкциям и напомнила, что Россия никогда не реагировала на выставленные ей ультиматумы.