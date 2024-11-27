Немец потребовал компенсацию за то, что 13 лет без вины отсидел в тюрьме

Немец Манфред Гендицки, из-за судебной ошибки отсидевший в тюрьме 13 лет за убийство, которого не совершал, потребовал компенсацию в 750 тысяч евро. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
В 2008 году Гендицки обвинили в убийстве пожилой женщины в ванне в общине Роттах-Эгерн в Баварии. Он так и не признал себя виновным и все эти годы боролся за восстановление справедливости. Спустя 13 лет его оправдали, признав смерть женщины несчастным случаем. Мужчине выплатили 368 700 евро компенсации, однако его не устраивает такой размер выплат и вместе с адвокатом он пытается добиться еще почти такой же суммы.
В сентябре суд оправдал японца Ивао Хакамату, который с 1968 года ждал смертной казни за массовое убийство. Доказательства по делу признали сфабрикованными, а признания — выбитыми под пытками.
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