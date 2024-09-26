Отсидевшего полвека за массовое убийство японца вдруг выпустили из тюрьмы

Суд оправдал японца, с 1968 года ждавшего казни за массовое убийство

Суд оправдал японца Ивао Хакамату, которого в 1968 году признали виновным и приговорили к смертной казни за убийство четырех человек. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Доказательства по делу признали сфабрикованными. Кроме того, по данным суда, признаний от Хакаматы добились под пытками.

Бывшего профессионального боксера арестовали в 1966 году, обвинив в убийстве начальника, его жены и двух детей. В 1980 году смертный приговор финализировали, однако японец подал апелляцию, рассмотрение которой растянулось на много лет.

Лишь со второй попытки, в 2014 году, просидев за решеткой 48 лет, Хакамата добился выхода на свободу, когда стало известно, что его ДНК не совпадает с материалом, обнаруженным на месте преступления.

Еще 10 лет суд пытался оспорить невиновность мужчины. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всего ожидавший смертной казни.

В июне суд в Техасе оправдал американца, 20 лет ждавшего казни в камере смертников.