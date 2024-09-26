Отсидевшего полвека за массовое убийство японца вдруг выпустили из тюрьмы
Суд оправдал японца, с 1968 года ждавшего казни за массовое убийство
Суд оправдал японца Ивао Хакамату, которого в 1968 году признали виновным и приговорили к смертной казни за убийство четырех человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Доказательства по делу признали сфабрикованными. Кроме того, по данным суда, признаний от Хакаматы добились под пытками.
Бывшего профессионального боксера арестовали в 1966 году, обвинив в убийстве начальника, его жены и двух детей. В 1980 году смертный приговор финализировали, однако японец подал апелляцию, рассмотрение которой растянулось на много лет.
Лишь со второй попытки, в 2014 году, просидев за решеткой 48 лет, Хакамата добился выхода на свободу, когда стало известно, что его ДНК не совпадает с материалом, обнаруженным на месте преступления.
Еще 10 лет суд пытался оспорить невиновность мужчины. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всего ожидавший смертной казни.
В июне суд в Техасе оправдал американца, 20 лет ждавшего казни в камере смертников.