«Неловко и стыдно». Как Гусман ушел в отставку после восхищения Алиевым

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, ведь произошло все на фоне похвалы правительства теперь уже не такого дружественного России Азербайджана.

Каждый человек имеет право выражать свое восхищение политиками. Однако теперь у Баку крайне антироссийская позиция. Россияне и общественные деятели возмутились — Гусман поступил некорректно, восхитившись Алиевым. Может ли такой человек занимать одну из самых важных позиций в российском медиапространстве? Судя по отставке — нет.

На форуме в карабахской Шуше Гусман высказался о политике азербайджанского президента Ильхама Алиева. Назвал ее «уникальной и многовекторной» и выразил истинное восхищение.

На ситуацию отреагировали не только общественники, но и некоторые знаменитости. Например, актриса Яна Поплавская. В Telegram-канале она отметила, что Гусман окончательно оторвался от России.

«Изливать патоку политическому беспредельщику, хвалить за то, что каждую неделю к нему катаются европейские комиссары. Глядя на эти кадры, становится неловко и стыдно», — призналась артистка.

Она напомнила, что пока Гусман публично восхвалял Алиева, в бакинских СИЗО находились задержанные журналисты RT. Во время встречи с азербайджанским лидером он не задал ни одного вопроса о судьбе своих коллег или о поддержке Киева со стороны Баку. Вместо этого он просил у президента перечислить свои жизненные принципы.

«А разве у него есть принципы?» — задалась вопросом Поплавская.

По ее словам, от отставки Гусман не обеднеет, потому что успел заработать на достойную старость. При этом своим поступком он нанес урон по репутации российского журналиста в глазах антироссийского политического сообщества.