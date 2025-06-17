«Нелепые идеи». Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна не осознает последствий своих враждебных высказываний в адрес России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — сказала она.

По словам дипломата, в Брюсселе не прислушиваются к подобным политикам, в их числе оказался и эстонский министр. Захарова подчеркнула, что их задача — создать «информационный шум» в приграничных регионах.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее предупредил, что на ближайшем саммите НАТО в Гааге обсудят новые концепции немедленного реагирования на возможные атаки с российской стороны. Он также пригрозил «перенести войну в Россию».