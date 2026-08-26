Школьники в Британии стали в два раза чаще выбирать русский язык для изучения

В Великобритании за последние пять лет в два раза увеличилось число школьников, которые выбрали русский язык в качестве одного из предметов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику по сдаче экзаменов.

Британские ученики сдают два ключевых экзамена: GCSE (по окончании средней школы) и A-level (перед вузом). На каждом из них школьник могут включить русский язык в число сдаваемых предметов.

Количество сдавших GCSE по русскому с 2021 по 2026 год увеличилось с 1507 до 3510 — это больше, чем в два раза. Пик пришелся на 2025 год, когда экзамен выбрали 3801 человек. Также за этот период почти вдвое выросло число учеников, сдававших A-level по русскому языку — с 736 до 1 253.

Также выросла успеваемость по этому предмету. В 2021-м высший балл по русскому в старшей школе получили 75% сдававших, в 2026-м — 83,2%. В средней школе за те же годы показатель улучшился с 72,1% до 72,5%.