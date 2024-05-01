Мир 01 мая 2024, 08:12 Некоторые поставщики отказались от контрактов с Пентагоном по помощи Украине Aimee Dilger/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ряд поставщиков не пожелал заключать с Пентагоном долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение запасов вооружений Украине. Соответствующий отчет опубликовало контрольно-финансовое управление конгресса.

Отмечается, что американские военные структуры заключили или собираются заключить многолетние контракты на закупки с целью помощи в замене пяти видов предоставленных ВСУ вооружений. Но у должностных лиц Минобороны США возникли проблемы «при реализации этих полномочий».

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«Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед», — указывается в докладе.

Согласно документу, к марту конгресс США выделил 25,9 миллиарда долларов на дополнительное финансирование для замены упомянутых вооружений. С цепочкой поставок оказалось довольно много проблем, среди которых — «возросшие требования со стороны Украины».

Ранее член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает обманывать американское руководство и снова выпрашивает помощь для ВСУ.