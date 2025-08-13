Нейрохирург в Австрии дал 12-летней дочери провести операцию

Нейрохирург из австрийского города Грац предстала перед судом за то, что позволила своей 12-летней дочери просверлить череп пациенту. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung .

В городскую больницу 13 января поступил 33-летний фермер из федеральной земли Штирия, на голову которого упало дерево. Он получил тяжелые травмы.

В операционную кроме врачебной бригады зашла 12-летняя дочь нейрохирурга в стерильной одежде. Мать разрешила ей просверлить отверстие в черепе пациента, а потом с гордостью рассказала об этом другим сотрудникам.

Через несколько месяцев прокуратура получила анонимную жалобу и начала расследование. Фермер слышал о разбирательстве, но до июля не знал о своей причастности к делу.

«Я не знал, что я пациент чувствую себя подопытным кроликом!» — сказал он.

В США из-за халатности врачей умер 56-летний пациент с катарактой. Во время операции хирург и анестезиолог играли в музыкальное бинго.