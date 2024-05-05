Неизвестный застрелил двух женщин и похитил младенца в США | 360°

Мир 05 мая 2024, 16:11 Неизвестный застрелил двух женщин и похитил младенца в США NBC: в США злоумышленник обстрелял машину и выкрал младенца из машины Unsplash

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Неизвестный мужчина в американском штате Нью-Мексико открыл огонь в сторону машины, в которой находились мать и двое детей. После этого злоумышленник выкрал 10-месячного ребенка. Об этом сообщил телеканал NBC.

Полиция нашла тела двух женщин и раненую пятилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с огнестрельной раной головы.

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«Мать ребенка и еще одна женщина были обнаружены мертвыми, а пятилетний ребенок был найден раненым в парке Нью-Мексико <…> Полицейские обнаружили женщин лежащими на земле возле серебристого минивэна Dodge», — указали в издании.

Полиция устанавливает личность стрелка. По информации правоохранителей, мужчина находился за рулем темно-бордовой машины Honda.

Ранее врач из штата Калифорния сбросил автомобиль со своей семьей с 15-метрового обрыва. В машине находились его супруга и двое детей.