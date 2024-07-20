Неизвестный начал стрелять по прохожим в Харькове
УНИАН: в Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим
Неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим в Харькове. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
По предварительным данным, ЧП произошло на проспекте Ландау. Очевидцы сообщили, что стрелок совершил несколько выстрелов из автоматического оружия. Деталей происшествия нет, официального подтверждения информации не поступало.
Утром в субботу, 20 июля, иностранец открыл огонь в отделе полиции в Котайкской области Армении, пострадали как минимум два человека. СМИ сообщали, что стрелком мог быть выходец из Ирана. Его привезли в участок, где мужчина выхватил оружие у одного из правоохранителей и начал стрелять.