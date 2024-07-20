Неизвестный начал стрелять по прохожим в Харькове

Неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим в Харькове. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН .

По предварительным данным, ЧП произошло на проспекте Ландау. Очевидцы сообщили, что стрелок совершил несколько выстрелов из автоматического оружия. Деталей происшествия нет, официального подтверждения информации не поступало.

Утром в субботу, 20 июля, иностранец открыл огонь в отделе полиции в Котайкской области Армении, пострадали как минимум два человека. СМИ сообщали, что стрелком мог быть выходец из Ирана. Его привезли в участок, где мужчина выхватил оружие у одного из правоохранителей и начал стрелять.