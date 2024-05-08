Неизвестный ударил мешком сенатора в Берлине | 360°

Мир 08 мая 2024, 15:39 Неизвестный ударил мешком сенатора в Берлине Bild: в Берлине произошло нападение на сенатора Гиффая Christoph Soeder / Global Look Press

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Во вторник в Берлине произошло нападение на бывшую бургомистра столицы, сенатора по экономике Франциску Гиффай. Об этом сообщило издание Bild.

Во время нападения 74-летний подозреваемый ударил политика мешком с твердым содержимым со спины. Гиффай отвезли в больницу, но уже на следующий день она полностью оправилась от произошедшего и приступила к своим обязанностям.

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Правоохранительные орган в среду задержали подозреваемого. По предварительной информации, он психически болен. В последнее время мужчина в письмах ряду немецких политиков отрицал государственность Германии.

Гиффай причиной произошедшего назвала обстановку в стране. По ее словам, сложившаяся ситуация делает нападение будто бы приемлемыми и оправданными.

Недавно неизвестные напали и тяжело ранили кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке.