Неизвестный ударил мешком сенатора в Берлине | 360°

08 мая 2024, 15:39
Неизвестный ударил мешком сенатора в Берлине
Bild: в Берлине произошло нападение на сенатора Гиффая
Во вторник в Берлине произошло нападение на бывшую бургомистра столицы, сенатора по экономике Франциску Гиффай. Об этом сообщило издание Bild.
Во время нападения 74-летний подозреваемый ударил политика мешком с твердым содержимым со спины. Гиффай отвезли в больницу, но уже на следующий день она полностью оправилась от произошедшего и приступила к своим обязанностям.
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Правоохранительные орган в среду задержали подозреваемого. По предварительной информации, он психически болен. В последнее время мужчина в письмах ряду немецких политиков отрицал государственность Германии.
Гиффай причиной произошедшего назвала обстановку в стране. По ее словам, сложившаяся ситуация делает нападение будто бы приемлемыми и оправданными.
Недавно неизвестные напали и тяжело ранили кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке.
Германия
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