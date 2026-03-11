Неизвестный снаряд ударил по контейнеровозу в Ормузском проливе

Проходивший через Ормузский пролив контейнеровоз получил повреждения после атаки неизвестным снарядом. Об этом со ссылкой на капитана судна сообщила пресс-служба британского Управления морской торговли Соединенного Королевства.

По данным ведомства, никто из членов экипажа не пострадал. О состоянии пострадавшего контейнеровоза ничего не известно.

Судя по опубликованной карте Управления, атака произошла во время прохода судна между побережьем Объединенных Арабских Эмиратов и острова Большой Томб.

Иранское информационное агентство Mehr уточнило, что судно получило повреждение в 25 морских милях (46,3 километра) к северо-западу от берега города Рас-эль-Хайм Объединенных Арабских Эмиратов.

В британском Управлении добавили, что с 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана, по среду, 11 марта, они получили 17 сообщений о 13 атаках на контейнеровозы и четырех подозрительных активностей около судов, проходящих через Персидский залив, а также Ормузский и Оманский проливы.

В минувший вторник, 10 марта, телеканал CBS News со ссылкой на данные разведки США сообщил о планах Ирана заминировать Ормузский пролив для полной остановки судов, включая танкеры, перевозящие нефть и сжиженный природный газ.

По данным газеты The Wall Street Journal, иранские военные разместили в акватории более 10 минных заграждений. Президент США Дональд Трамп ответил на такой шаг угрозой «удара невиданного масштаба».