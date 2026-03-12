Неизвестный снаряд прилетел в контейнеровоз в 60 километрах от Дубая
Контейнеровоз попал под удар неизвестного снаряда в Персидском заливе недалеко от Дубая. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Ведомство получило сообщение о происшествии в 35 милях (около 64 километров) к северу от порта Джебель-Али, а ОАЭ.
«Капитан контейнеровоза сообщил, что в их судно попал неопознанный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту», — заявили в UKMTO.
Там добавили, что полная оценка ущерба затрудняется из-за темноты. Жизням членов экипажа ничего не угрожает. Воздействия на окружающую среду также не зафиксировали. Власти организовали расследование, судам рекомендовали осуществлять транзит с осторожностью.
Накануне КСИР ударил по судам в Ормузском проливе, которые шли под флагами Таиланда и Либерии.