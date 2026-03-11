КСИР ударил по судам под флагами Либерии и Таиланда в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции нанес удар по двум судам в Ормузском проливе, проигнорировавшим предупреждения. Об этом сообщило агентство Tasnim .

Одним из них оказался контейнеровоз Mayuree Naree, ходящий под флагом Таиланда; вторым — предположительно, танкер под флагом Либерии.

Официальный представитель ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан сообщил, что на борту контейнеровоза находились 23 члена экипажа: 20 удалось спасти, троих продолжают разыскивать. Во время атаки он выходил из порта Халифа в Абу-Даби. Спасенные моряки находятся на берегу в Омане.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США стали отказываться сопровождать суда в Ормузском проливе, ссылаясь на риски безопасности, и будут вмешиваться только в случае прямой угрозы нападения.