Вице-премьер Словакии объяснил, почему Фицо не перевозят в столичную больницу | 360°

Мир 18 мая 2024, 15:23 Вице-премьер Словакии объяснил, почему Фицо не перевозят в столичную больницу Вице-премьер Калиняк: состояние Фицо не позволяет перевезти его в столицу Rafal Klimkiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер страны, глава Минобороны Роберт Калиняк, чьи слова привело Словацкое радио.

«Его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», — сказал Калиняк.

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Сейчас Фицо находится в больнице в городе Банска-Бистрица.

Покушение на главу правительства Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо ранили в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали, им оказался писатель, либеральный активист Юрай Цинтула. Его доставили в суд 18 мая. Перевозку осуществляли при повышенных мерах безопасности.