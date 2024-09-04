Мальчик застрелил экс-мэра и его дочь в США

Десятилетнего ребенка заключили под стражу после того, как он признался в убийстве экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослой дочери. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Мальчик сознался, что застрелил двух человек: бывшего мэра Джозефа Корнелиуса — старшего и его дочь. В их доме во время убийства находился шестилетний ребенок, он не пострадал.

По данным полиции, убийца использовал два разных пистолета, в обоих телах были множественные пулевые ранения. Признавшийся в преступлении ребенок является родственником бывшего мэра, добавили в издании.

Ранее в Реутове подросток случайно застрелил отца в тире из самозарядной нарезной винтовки. Мужчина зашел в небезопасную зону во время стрельбы. В результате ранения он скончался.

Случившееся зафиксировали камеры. На кадрах видно, что отец надел на школьника наушники и передал ему оружие. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.