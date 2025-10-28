Неизвестный планктон атаковал россиян на пляжах Таиланда

Планктон атакует отдыхающих на пляжах Таиланда. Как сообщил Telegram-канал Shot , пострадали несколько россиян, в том числе ребенок.

Отдыхающие сообщили, что больше всего от морского обитателя страдают дети. Один из них получил укусы планктона через плавки. Во время купания дети ничего не чувствуют, но после выхода из воды у них появляется сильная сыпь, которая зудит и мешает спать.

Сейчас больше всего пострадавших на пляжах острова Ко-Чанг. Некоторые россияне опасаются заходить в море и предпочитают отдыхать на пляже или в бассейне отеля.

«Пострадавшие от атак планктона пытаются спастись кокосовым маслом в надежде, что оно отпугнет планктона. Ранее похожая сыпь наблюдалась у туристов на пляжах Танзании», — отметили авторы публикации.

Ранее появлялась информация, что туристы в Турции заражаются загадочным вирусом на местных пляжах. Однако крупные туроператоры не получали массовых обращений или жалоб от путешественников. Путешественникам напомнили, что в случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию, к турагенту или гиду.