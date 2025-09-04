Сегодня 11:03 Россияне жалуются на новый вирус в Турции: правда и слухи о пляжной заразе РСТ: массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было 0 0 0 Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествия

Отдых

Турция

Дети

Больницы

Туризм

Отели

В Турции туристы якобы столкнулись с загадочным вирусом, который они подхватывают на местных пляжах. Однако крупные туроператоры, входящие в РСТ, не фиксировали массовых обращений, жалоб от путешественников. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Ранее в СМИ появилась информация о появлении опасной бактерии, которая может вызывать заражения. В летний период традиционно происходит много обращений из-за отравлений пищей и других заболеваний ЖКТ. Установить причину заболевания можно только с помощью специализированных тестов в клиниках, часто симптомы могут быть схожи с отравлением после приема пищи или немытых фруктов», — подчеркнули в РСТ. Путешественникам напомнили, что в случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию, турагенту или гиду для оказания всей необходимой помощи.

Рекомендация мыть овощи, фрукты и соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры остается неизменной. РСТ продолжает мониторить ситуацию. Российский союз туриндустрии

О массовом отравлении россиян в Турции сообщил Telegram-канал Shot. Россияне якобы массово пожаловались на недомогание. По данным канала, в августе десятки человек пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на турецких пляжах. Она размножается в теплой и соленой воде и попадает в организм через моллюсков. У людей с ослабленным иммунитетом бактерии могут проникнуть в кровь и вызвать сепсис, особенно опасны они для детей. Пострадавшая рассказала, что оказалась в больнице вместе с мужем через несколько часов после морского купания. У них были рвота, слабость и высокая температура. Туристы также отметили, что в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи всегда большие очереди.

Фото: Lu Zhe/Xinhua / www.globallookpress.com

Одна из отдыхающих в Турции россиянок Виктория прокомментировала 360.ru ситуацию. «Мы отдыхаем в Алании в отеле Eos Beach resort с 30 августа. Признаков отравления ни у себя, ни у других постояльцев не замечали. Более того, в отеле много детей, туристов с каждым днем становится все больше: все продолжают радоваться жизни и купаться в море без описанных выше последствий», — отметила она. По словам туристки, обстановку в больницах оценить она не может, но периодически проходит мимо аптек. Аншлага у них нет.