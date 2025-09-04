Россияне жалуются на новый вирус в Турции: правда и слухи о пляжной заразе
РСТ: массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было
В Турции туристы якобы столкнулись с загадочным вирусом, который они подхватывают на местных пляжах. Однако крупные туроператоры, входящие в РСТ, не фиксировали массовых обращений, жалоб от путешественников. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
«Ранее в СМИ появилась информация о появлении опасной бактерии, которая может вызывать заражения. В летний период традиционно происходит много обращений из-за отравлений пищей и других заболеваний ЖКТ. Установить причину заболевания можно только с помощью специализированных тестов в клиниках, часто симптомы могут быть схожи с отравлением после приема пищи или немытых фруктов», — подчеркнули в РСТ.
Путешественникам напомнили, что в случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию, турагенту или гиду для оказания всей необходимой помощи.
Рекомендация мыть овощи, фрукты и соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры остается неизменной. РСТ продолжает мониторить ситуацию.
О массовом отравлении россиян в Турции сообщил Telegram-канал Shot. Россияне якобы массово пожаловались на недомогание.
По данным канала, в августе десятки человек пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на турецких пляжах. Она размножается в теплой и соленой воде и попадает в организм через моллюсков. У людей с ослабленным иммунитетом бактерии могут проникнуть в кровь и вызвать сепсис, особенно опасны они для детей.
Пострадавшая рассказала, что оказалась в больнице вместе с мужем через несколько часов после морского купания. У них были рвота, слабость и высокая температура. Туристы также отметили, что в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи всегда большие очереди.
Одна из отдыхающих в Турции россиянок Виктория прокомментировала 360.ru ситуацию.
«Мы отдыхаем в Алании в отеле Eos Beach resort с 30 августа. Признаков отравления ни у себя, ни у других постояльцев не замечали. Более того, в отеле много детей, туристов с каждым днем становится все больше: все продолжают радоваться жизни и купаться в море без описанных выше последствий», — отметила она.
По словам туристки, обстановку в больницах оценить она не может, но периодически проходит мимо аптек. Аншлага у них нет.