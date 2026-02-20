Неизвестный лайнер из США пересек границу России

Boeing 787 вылетел с американской авиабазы Эндрюс под Вашингтоном и утром пересек воздушное пространство России над Мурманской областью. Его траектория перестала фиксироваться над Котласом в Архангельской области.

По пути в Россию лайнер пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Информации о принадлежности борта и составе экипажа нет.

В конце января самолет-разведчик ВМС США P‑8A Poseidon заметили недалеко от Мурманска. Борт вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Позже его зафиксировали в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря.