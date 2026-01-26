Самолет-разведчик ВМС США заметили рядом с Мурманском
Flightradar: американский самолет-разведчик заметили недалеко от Мурманска
Самолет-разведчик ВМС США P‑8A Poseidon заметили недалеко от Мурманска. Информация об этом появилась на портале по отслеживанию полетов Flightradar24.
Разведывательный борт несколько часов назад вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Позже его зафиксировали в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом города Мурманска.
Позднее американский самолет‑разведчик уже не отображался в сервисах отслеживания и не фиксировался в районе северных регионов России.
Ранее разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечали над Черным морем недалеко от Сочи.