Самолет-разведчик ВМС США заметили рядом с Мурманском

Flightradar: американский самолет-разведчик заметили недалеко от Мурманска

Самолет-разведчик ВМС США P‑8A Poseidon заметили недалеко от Мурманска. Информация об этом появилась на портале по отслеживанию полетов Flightradar24.

Разведывательный борт несколько часов назад вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Позже его зафиксировали в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом города Мурманска.

Позднее американский самолет‑разведчик уже не отображался в сервисах отслеживания и не фиксировался в районе северных регионов России.

Ранее разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечали над Черным морем недалеко от Сочи.