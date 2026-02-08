Неизвестные в Италии саботировали работу железной дороги в первый день Олимпиады

Неизвестные повредили три участка железнодорожных путей в Италии в первый день Олимпиады. Об этом написало издание Der Spiegel.

Правонарушители подожгли объекты железнодорожной инфраструктуры, полиция назвала это саботажем. Власти обнаружили на стрелке линии между Болоньей и Падуей «примитивное взрывное устройство». На отрезке от Болоньи до Анкона загорелся электрический щит.

«Инциденты затронули один из ключевых транспортных узлов страны. В результате скоростные и региональные поезда задерживались до двух часов», — отметили в материале.

В Италии 6 февраля стартовали зимние Олимпийские игры — 2026. Праздничную программу открыл балет, посвященный мифу о Психее и Купидоне. Организаторам пришлось объявить акцию — два билета по цене одного — чтобы заполнить пустующие места на стадионе «Сан-Сиро».