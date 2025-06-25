Неизвестные убили невесту на свадьбе. Гости спаслись бегством

Во французской деревне Гуль неизвестные жестоко убили невесту после свадьбы. Об этом сообщило издание Le Monde .

Происшествие случилось утром 22 июня в деревне Гуль, когда гости и возлюбленные уходили с торжества. Вдруг в здание, где проходил праздник, ворвались люди в масках и стали стрелять. Одна из пуль попала в невесту — она скончалась.

На место происшествия прибыли около сотни полицейских. Следователи рассматривают разные версии случившегося, в том числе возможную причастность криминальных группировок.

Как рассказали гости, свадьба до прихода неизвестных проходила спокойно.

«Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в ужасе разбегались», — заявил один из очевидцев.

Местные власти воздержались от комментариев, заверив, что делают все возможное для поимки преступников.

В 2023 году пакистанский суд оправдал отца, который убил дочь за побег из дома. Девушка убежала, потому что ее собирались выдать замуж за нелюбимого мужчину.