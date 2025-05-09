Неизвестные срезали ленты с венков России и Белоруссии у мемориала в Дахау

В немецком Дахау неизвестные срезали ленты с российских и белорусских венков, возложенных близ мемориального комплекса послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым и представителями консульства Белоруссии в Мюнхене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Германии.

«К сожалению, срезали все наши ленты — и российские, и белорусские», — сообщили российские дипломаты.

Посольство России в ФРГ также выложило фотографии, на которых видно, что на четырех венках исчезли ленты в цветах государственных флагов РФ и Белоруссии.

Само мероприятие прошло 6 мая на территории бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене. Оно расположено рядом с бывшим концлагерем Дахау, где эсэсовцы использовали в качестве живых мишеней во время тренировок сотни советских военнопленных.

Дипломаты почтили память красноармейцев. В мероприятии участвовали также местные жители.

Ранее в Берлине задержали уличного музыканта, сыгравшего гимн Советского Союза. Городские власти также запретили использовать российскую символику 8 и 9 мая на территории советских мемориалов в Панкове, Тиргартене и Трептов-парке.