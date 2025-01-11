Неизвестные похитили военную технику с армейского склада в Калифорнии

Полиция Калифорнии сообщила о краже машин с армейского склада в Калифорнии

С армейского склада в калифорнийском Тастине похитили оружие и три военных автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

Неизвестные пришли на склад вечером 8 января. Они перерезали забор, чтобы проникнуть на парковку.

«У нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение», — рассказали правоохранители.

Со склада пропали три машины Humvee, восемь креплений и семь штативов для пулеметов, медицинское оборудование, 18 штыков и 40 биноклей. Нарушители пытались взломать замок на складе униформы, но не смогли это сделать, добавили в полиции.

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