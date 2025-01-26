Неизвестные похитили древние румынские сокровища из музея в Нидерландах

В Румынии возбудили дело по факту ограбления музея в Нидерландах

Уголовное дело об украденных в Нидерландах румынских экспонатах передадут в ведение Генеральной прокуратуры Румынии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту хищения и незаконного оборота оружия и взрывчатки. Расследованием преступления будут заниматься прокуроры Высокого суда кассации и юстиции, сотрудники полиции и специалисты Генерального инспектората румынской полиции.

По данным канала Antena 3 CNN, три вора проникли в музей Дрентс в Ассене, подорвав одну из дверей. Злоумышленники похитили самые ценные румынские артефакты, в том числе золотые браслеты из Сармизегетузы и дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал в кратчайшие сроки вернуть в страну украденные экспонаты, имеющие исключительное культурное и историческое значение.

Ранее злоумышленники угнали грузовик и квадроцикл с фермы Виндзорского замка в Великобритании. Грабители воспользовались отсутствием хозяина имения — Карла III — и похитили сельхозтехнику.