Неизвестные открыли стрельбу в больнице Стамбула

TRT Haber: пять человек получили ранения при нападении на больницу Стамбула

Вооруженные люди ворвались в больницу стамбульского района Бахчелиэвлер в европейской части города и открыли стрельбу. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Об этом со ссылкой на заявления властей города сообщил телеканал TRT Haber .

Прибывшие на место репортеры уточнили, что нападение произошло на отделение неотложной помощи.

Власти города сообщили, что в ходе стрельбы ранения получили пять человек, из которых только двое гражданских. Остальные — полицейский, сотрудник жандармерии и охранник больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли брошенным на одной из улиц.

После стрельбы в больнице прокуратура Стамбула открыла расследование.

В начале августа мужчина в традиционной женской одежде, включающей никаб, открыл стрельбу по полицейским в Дагестане при проверке документов. Ранения различной степени тяжести получили двое правоохранителей.

В пресс-службе республиканского главка МВД заявили, что стрелок ехал на автомобиле Lada и его остановили для проверки. Но вместо этого он открыл огонь по силовикам.