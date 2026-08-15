Неизвестные открыли огонь у кампуса Университета штата Вирджиния

NBC: при стрельбе у общежития Университета штата Вирджиния ранены 5 человек

В студенческом городке Университета штата Вирджиния утром 15 августа раздалась стрельба. Пострадали пять человек, из которых один находится в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Выстрелы прозвучали около студенческого общежития в Эттрике. Полиция на несколько часов заблокировала кампус. Пресс-служба вуза сообщила о наличии нескольких подозреваемых.

Ранены пять человек. Состояние одного из них изначально оценивалось как угрожающее жизни, затем после улучшения стало критическим.

«Молимся за скорейшее выздоровление тех, кто сегодня утром получил огнестрельные ранения в Университете штата Вирджиния, и наши мысли с сообществом VSU», — заявила губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер в соцсетях.

Ранее перестрелка произошла на парковке банкетного зала в штате Мичиган. Пострадали три гостя на свадьбе.