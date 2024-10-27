Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии Моралеса

Экс-президент Боливии Моралес показал видео покушения на него со стрельбой

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил о покушении, которое пытались совершить неизвестные. Видео обстрела своей машины он опубликовал в Facebook*.

«Такова была попытка задержать меня по указанию правительства», — написал экс-лидер страны.

На опубликованных кадрах слышны выстрелы, на лобовом стекле авто — следы от пуль. В результате обстрела у водителя из головы пошла кровь. В момент нападения сопровождавшие Моралеса пассажиры пригнулись и пытались спрятаться от огня.

В июне экс-лидер Боливии заявил, что военные пытались свергнуть действующую власть. Они въехали на танке на территорию президентского дворца в Ла-Пасе на площади Мурильо. Инициатором госпереворота стал генерал Сунига, который встретился с президентом Луисом Арсе в его резиденции.

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