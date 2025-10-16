Неизгладимое впечатление. Китайские военные потеряли дар речи от российских подлодок

Несколько лет назад Китай был вынужден купить у России подводные лодки проекта 877 «Палтус». Изначально их посчитали громоздкими и грубыми, но получив и испытав субмарины, китайские военные потеряли дар речи — настолько они ошиблись на счет подлодок. Статью о подводных монстрах опубликовали на сайте Baijiahao .

Военные КНР думали, что громоздкие «Палтусы» не смогут конкурировать с американскими субмаринами в скрытности. После получения первой партии подлодок китайские эксперты провели знакомство с субмариной, и она произвела на военных неизгладимое впечатление.

Представители КНР потеряли дар речи, поняв, насколько они ошибались на счет российской подлодки. Моряки не сдерживали эмоций, проводя ходовые испытания подлодки.

«Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями», — рассказали аналитики Baijiahao.

Россия впоследствии улучшила проект «Палтус», выпустив линейку подлодок «Варшавянка». Китай приобрел 10 таких субмарин.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что американские подлодки превосходят российские и китайские на 25 лет.