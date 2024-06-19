Президент Украины Владимир Зеленский ездит по разным государствам и благодарит союзников, а в стране тем временем уже негде хоронить погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

«Да уже негде хоронить, уже земли нет для кладбищ, уже все больницы, все уже дома заполнены этими инвалидами. <…> Зеленский говорит дякую, всем дякую», — возмутился эксперт.

По словам Соскина, положение на поле боя очень сложное для ВСУ и постоянно ухудшается. А «мирная конференция» показала, что украинцам не приходится рассчитывать на мир. Вместо этого страну ждет серьезный кризис, выразил уверенность Соскин.

Ранее в российском МИД констатировали провал «саммита мира» в Швейцарии. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, конференция по Украине обернулась полным фиаско для киевских властей. Список участников оказался почти в два раза короче предполагаемого, при этом 14 делегаций отказались подписывать итоговый протокол встречи.