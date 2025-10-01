Нефудская пустыня раскрыла секрет. Что веками прятали скалы Аравии

Археологи обнаружили уникальные изображения животных, высеченные на скалах Нефудской пустыни в Саудовской Аравии, написал журнал Nature Communications . Возраст находки оценивается в 12,8–11,4 тысячи лет, что отодвигает свидетельства присутствия человека на севере Аравийского полуострова более чем на две тысячи лет назад.

Открытие указывает на существование развитых сообществ охотников-собирателей, которые обитали в регионе, ранее считавшемся непригодным для жизни.

Международная команда ученых из Института геоантропологии им. Макса Планка и Комиссии по наследию Саудовской Аравии в рамках проекта «Зеленая Аравия» зафиксировала 176 гравировок на 62 панелях в трех отдаленных местах: Джебель Арнаан, Джебель Млейха и Джебель Мисма.

Наиболее впечатляющими находками стали 90 изображений верблюдов в натуральную величину. Помимо этого, были найдены гравюры горных козлов, газелей, лошадей и вымерших туров — диких быков, обитавших в местах с обилием воды.

