Китайская археологическая экспедиция привела к открытию города культуры Мацзябан

Археологическая экспедиция в городском округе Уси, провинция Цзянсу, привела к открытию города культуры Мацзябан. Этот город является одним из самых древних доисторических поселений Китая, возраст которого оценивается примерно в шесть тысяч лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Руководитель археологической экспедиции, Чжоу Жункэн, высказал предположение, что город обладал двумя защитными стенами и глубокими рвами. Участок имеет форму закругленного квадрата, а внутренние стены вместе с рвом создают замкнутый комплекс. Находки подтверждают, что это один из первых городов Китая.

Археологи обнаружили керамику и украшения из красной глиняной посуды, типичные для культуры Мацзябан, а также предметы быта. Более 140 захоронений периода культуры Сунцзе содержат ценные предметы, такие как нефритовые и каменные изделия.

Это открытие имеет большое историческое значение, поскольку оно позволяет лучше понять развитие китайской цивилизации и ее ранние достижения в области архитектуры и организации городской жизни.