Нефтяной танкер загорелся недалеко от Дубая после попадания снаряда

Нефтяной танкер загорелся после снарядного попадания в 31 морской миле (54 километра) к северо-западу от Дубая. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) .

«Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне», — заявили в центре.

В UKMTO также отметили, что среди экипажа пропавших без вести нет, людей эвакуировали в безопасное место. Других подробностей не привели. При этом уточнили, что утечки нефти нет.

По данным Международной морской организации, с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива погибли семь человек, девять пострадали, один пропал без вести.

Ранее под удар БПЛА попал турецкий танкер в Черном море. На судне было 140 тысяч тонн нефти.