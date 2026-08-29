Нефтяной подарок для США. Какую сделку Трамп заключил с Венесуэлой

Трамп: в рамках сделки с Венесуэлой США получат контроль над запасами нефти

Сделка с Венесуэлой принесет США контроль над нефтяными месторождениями, позволит пополнить национальные запасы и снизить стоимость бензина для потребителей. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social .

Соглашение предусматривает передачу американской стороне контрольного пакета акций над венесуэльскими доказанными запасами нефти объемом более 65 миллиардов баррелей. Реализация не потребует дополнительных расходов бюджета США.

«Эта историческая сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед», — сказал Трамп.

В июле газета Financial Times сообщала, что США заработали около 13 миллиардов долларов от экспорта венесуэльской нефти. Местным властям досталась незначительная часть этих средств.

Ранее Белый дом начал планировать смену власти на Кубе по сценарию Венесуэлы, сообщила газета The New York Times.