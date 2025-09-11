В Венгрии обнаружили новое нефтяное месторождение, способное приносить около тысячи баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба нефтегазовой компании MOL .

Скважину запустят около города Гальгахевиз, геологическую разведку провели совместно с компанией O&GD. Месторождение обеспечит примерно 0,5% от общей добычи MOL Group.

Запасы месторождения залегают в земле на глубине около 2,4 километра. Нефть планируют очищать на Дунайском нефтеперерабатывающем предприятии в Сазхаломбатте.

Управляющий директор MOL Hungary Джорджи Бакс подчеркнул, что месторождение внесет значительный вклад в энергетическую безопасность страны, так как внутренняя добыча сократит зависимость Венгрии от импорта.

Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщал, что вынуждена покупать нефть в России открыто и напрямую, потому что других вариантов у нее нет.