Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы требует от стран ЕС отказаться от российской нефти. Он отметил, что большинство европейских стран продолжают покупать голубое топливо тайно и окольными путями, стремясь извлечь выгоду.

В то же время Венгрия вынуждена приобретать российскую нефть открыто и напрямую, так как у нее нет других возможностей. Это связано с тем, что Хорватия и Брюссель лишили Венгрию реальных альтернативных маршрутов.

«Не позволим обмануть себя лицемерам, ведь среди тех, кто громче всех кричит на Венгрию и Словакию за закупки нефти из РФ, есть немало тех, кто тоже покупает российскую нефть, только в обход, через некоторые азиатские страны. Они покупают российскую нефть тайно, потому что она дешевле. Мы покупаем российскую нефть открыто, потому что у нас нет другого выбора», — сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Министр отметил, что Венгрия продолжает работать с Россией по поставкам нефти из-за решений Брюсселя и Хорватии.

«Евросоюз отклонил просьбу Венгрии о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия не увеличила пропускную способность альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, а подняла плату за транзит в пять раз по сравнению с европейскими стандартами», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине позором для Европы. Он подчеркнул, что в стране идет «открытая охота на людей», призывников зачастую избивают. Некоторые эпизоды заканчиваются смертями.