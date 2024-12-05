Неформальный саммит стран СНГ пройдет перед Новым годом

Перед Новым годом состоится неформальный саммит стран — членов СНГ. Об этом на церемонии награждения победителей конкурса «Волонтер года — 2024» на международном форуме «Мы вместе» сообщил президент России Владимир Путин.

«Скоро у нас будет неформальный традиционный предновогодний саммит СНГ. На нем все вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия», — сказал он, обращаясь к волонтерам.

Путин в ходе выступления на саммите глав государств СНГ в узком составе в октябре призвал страны СНГ вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Ранее ученые Института научной информации РАН заявили, что Россия в учебниках стран ближнего зарубежья представлена колониальным государством. Например, в Казахстане советскую власть критиковали за засухи, неурожаи и голод.