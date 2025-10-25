Недовольство Мерцем в Германии достигло рекордного уровня

Уровень недовольства работой правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем дошел до рекордного уровня — примерно 66% опрошенных граждан раскритиковали работу властей. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на проведенный социологическим институтом INSA опрос.

По его данным, немцы стали еще более недовольны работой правительства — по сравнению с 10 октября показатель вырос на 3%. Одобрили курс нынешних властей только четверть граждан.

Уровень доверия упал и к самому канцлеру. Деятельность Мерца одобрили только 26% респондентов. По информации газеты, его работу раскритиковали 62% опрошенных, а еще 12% затруднились с ответом.

Ранее порядка четырех тысяч человек вышли на акцию протеста в городе Билефельд после высказываний Мерца о проблеме миграции. Митинг организовал «Билефельдский альянс против правых». Участники акции вышли на протесты под девизом «Мы и есть городской облик!».