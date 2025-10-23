Каллас обрадовали новые санкции США против России

Новый пакет санкций якобы негативно повлияет на возможности России и лишит ее средств продолжать спецоперацию на Украине. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.

Ее обрадовало введение США новых антироссийских рестрикций.

«Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств на финансирование конфликта», — написала Каллас.

Накануне американский Минфин объявил дополнительные санкции против России. Ограничительные меры коснулись «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних предприятий. В ведомстве призвали союзников присоединиться к США.

Также Европейский союз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Экономические ограничения в том числе затронули АвтоВАЗ и его президента Максима Соколова. Кроме того, ЕС пообещал ограничивать передвижение российских дипломатов.