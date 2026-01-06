Недалеко от дворца президента в Каракасе заметили беспилотник, слышна стрельба

Недалеко от президентского дворца Мирафлорес в центре Каракаса заметили беспилотник, слышна стрельба. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Беспилотник заметили незадолго до начала стрельбы. Издание La Patilla сообщило, что после этого в действие привели зенитные батареи, обнаружившие объект в закрытом воздушном пространстве правительственного комплекса.

На фоне стрельбы в столице Венесуэлы объявили эвакуацию из правительственных зданий.

Ранее власти Венесуэлы объявили о немедленной мобилизации вооруженных сил и введении «военного режима» для сотрудников стратегических отраслей промышленности. Все ключевые государственные предприятия, включая объекты нефтедобычи и переработки, перевели под прямой военный контроль.